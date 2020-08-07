Нижегородский Технический музей планируют открыть в конце августа

Нижегородский технический музей начнет принимать посетителей в окнце августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства. Напомним, учреждение закрылось на реконструкцию 10 января этого года.

На данный момент, в музее ведется активная работа к приему посетителей. В частности, сотрудники создают новую экспозицию из новых экспонатов, которые ранее не выставлялись, а хранились во временных хранилищах. В частности, вниманию зрителей будут представлены оригинальная пролетка на резиновых колесах, трактор «Фордзон-Путиловец» 1926 года и советские лодочные моторы.

После ремонта выставочная площадь музея увеличилась на 200 квадратных метров, что дает возможность дополнять выставки новыми экспонатами. А посетителям – не только посмотреть их, но и прикоснуться.

По словам замминистра культуры, Технический музей – это хороший пример синергии частной инициативы и господдержки.

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