В Нижнем Новгороде продают отель за 90 миллионов

Отель «Покровский посад» на Большой Покровской выставлен на продажу. Здание площадью около 430 квадратных метров собственник оценил в 90 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на портале Gipernn.ru.

В трехэтажном отеле 14 номеров разных категорий, начиная от непритязательных номеров эконом-класса до апартаментов повышенной категории. В шаговой доступности – основные достопримечательности Нижнего Новгорода, включая Кремль, театры, музеи.

К слову, это далеко не самый дорогой вариант «продажного» отеля. На том же портале, например, на продажу выставлена гостиница «Октябрьская» на Верхневолжской набережной. Ее собственник оценил в 500 миллионов рублей. Впрочем, и площадь «Октябрьской» на порядок выше – около 4,5 тысяч квадратов.

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