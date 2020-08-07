Дождь и солнце: какая погода ожидает нижегородцев в выходные

По данным Гидрометеоцентра, сейчас, в четверг, 7 августа, в Нижнем Новгороде уже довольно тепло – 21 градус. Небо ясное, безоблачное.

К полудню температура воздуха поднимется до 23 градусов, во второй половине дня - до 24 градусов тепла, осадков не ожидается. Синоптики обещают солнечную и безоблачную погоду. Немного похолодает только к позднему вечеру, до +19

Ветер северный, скорость 3-5 метров в секунду с порывами до 8-10 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное – 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность невысокая, в течение дня до 62%.

Суббота по прогнозам синоптиков обещает быть дождливой и не очень теплой – к полудню столбик термометра достигнет максимума - +20 градусов. Утром – солнечно с прояснениями, а в течение дня и ночи – пасмурно. К воскресенью, впрочем, погода наладится, осадков синоптики не обещают, температура установится вполне комфортная - +20…+22 градуса.

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