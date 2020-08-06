В Нижегородском волонтерском центре состоялась встреча с секретарем генсовета «Единой России»

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород посетил региональный волонтерский центр партии. Об этом сообщается на официальном сайте партии «Единая Россия».

- На вас легла колоссальная нагрузка – вы консультировали жителей по многим вопросам, принимали и отрабатывали заявки на оказание помощи. За каждой из этой заявок стоят судьбы людей, оказавшихся в трудной ситуации. Без вашей поддержки нижегородцам было бы гораздо тяжелее пережить это непростое время, – обратился Андрей Турчак к добровольцам.

Волонтерские штабы Нижегородской области смогли объединить общественные и коммерческие организации, которые предоставляли продукты жителям и медикам, участвовали в реализации всех волонтерских проектов.

- Это и есть те успешные практики, которые нужно продолжать, - подчеркнул Андрей Турчак.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин не остался в стороне и присоединился к словам благодарности:

- Местным отделениям партии следует поддержать дальнейшую работу местных волонтёрских центров, новые формы персонального общения и оказания помощи людям. Сейчас необходимо определить новые направления деятельности окружных волонтерских штабов. Сделать это нужно, исходя из актуальных запросов жителей на местах.

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