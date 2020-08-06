В Нижнем Новгороде открылась одна из первых образовательных площадок «Единой России». Фото: официальный сайт партии «Единая Россия»

4 августа «Единая Россия» открыла образовательный модуль Высшей партийной школы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте партии «Единая Россия».

Данная образовательная площадка стала одной из первых в регионе, на ней политические лидеры, эксперты, медиатренеры федерального и регионального уровней будут проводить интерактивные лекции, тренинги и семинары. Также было отмечено, что успешные практики школы будут тиражироваться на все отделения партии в субъектах страны.

- Мы сразу договорились, что нижегородская школа будет не областного, а окружного уровня. Что мы создаем здесь центр постоянной политической учебы для всего Приволжского федерального округа (ПФО) со своей спецификой. То есть не просто дублируем тут программу московской школы, а дополняем ее и развиваем со спецификой федерального округа, – подчеркнул секретарь генсовета «Единой России»Андрей Турчак.

В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что Высшая партийная школа научит отвечать на жизненные вопросы, которые волнуют людей, используя полученные теоретические и практические навыки.

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