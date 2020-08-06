Гендиректор МУП «Водоканал» города Шахуньи нанес предприятию ущерб в миллион рублей

Генерального директора МУП «Водоканал» города Шахуньи в Нижегородской области будут судить за присвоение 1 млн рублей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемый получал денежные средства предприятия, отчитываясь об их использовании по поддельными финансовыми документами. В документах указывалось, что средства направляются на закупку специального оборудования для предприятия, но на самом деле деньги тратились на личные нужды руководителя предприятия.

В результате данных действий предприятие «Водоканал» понесло ущерб на сумму почти в 1,4 млн рублей.

В скором времени уголовное дело по этому вопросу будет передано в Шахунский районный суд для рассмотрения.

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