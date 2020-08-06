Зараженные вредителями нектарины обнаружены в Дзержинске

В Нижегородскую область из Узбекистана была завезена партия нектаринов, зараженных восточной плодожоркой. Об этом сообщила пресс-служба УФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Восточная плодожорка является опасным вредителем для плодовых культур и способна уничтожить от 50 до 100% урожая.
Важно отметить, что если урожаю восточная плодожорка и может нанести непоправимый ущерб, то на здоровье человека она никак не повлияет.
Специалисты обнаружили зараженные фрукты во время проверки импортной подкарантинной продукции в Дзержинске на прошлой неделе и остановили их реализацию. Теперь более 19 тонн товара либо утилизируют, либо обеззаразят от вредителя.
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