Зараженные вредителями нектарины обнаружены в Дзержинске

В Нижегородскую область из Узбекистана была завезена партия нектаринов, зараженных восточной плодожоркой. Об этом сообщила пресс-служба УФС по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Восточная плодожорка является опасным вредителем для плодовых культур и способна уничтожить от 50 до 100% урожая.

Важно отметить, что если урожаю восточная плодожорка и может нанести непоправимый ущерб, то на здоровье человека она никак не повлияет.

Специалисты обнаружили зараженные фрукты во время проверки импортной подкарантинной продукции в Дзержинске на прошлой неделе и остановили их реализацию. Теперь более 19 тонн товара либо утилизируют, либо обеззаразят от вредителя.

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