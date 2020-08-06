К 800-летию Нижнего Новгорода будет проведена реконструкция Чкаловской лестницы

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил через социальную сеть о полноценной реставрации Чкаловской лестницы, когда одна из местных жительниц выразила своё беспокойство о состоянии одной из главных достопримечательностей города.

— Приняли решение, что просто латать дыры на таком объекте нельзя. Сделан проект полноценной реконструкции. Чкаловская лестница будет полностью реконструирована к 2021 году, — написал Глеб Никитин в своём Insagram-аккаунте.

Стоит напомнить, что в сентябре 2019 года Чкаловская лестница частично пострадала и была перекрыта на какое-то время из-за обвалившейся облицовки. Тогда эксперты отметили, что объект находится в аварийном состоянии.

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