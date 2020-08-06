Депутата Гордумы Нижнего Новгорода просят признать банкротом

На сайте Арбитражного суда Нижегородской области сообщается о иске, поданном в отношении депутата думы Нижнего Новгорода VI созыва от партии «Единая Россия» Владимира Поддымникова-Гордеева. Иск в суд поступил от финансового управляющего Рената Насырова, который ведет дело о банкротстве бывшего депутата Гордумы Валерия Гельжиниса, задолжавшего банку сумму почти в 20 млн рублей.

Ранее судом был установлен факт денежных переводов Валерия Гельжиниса для сокрытия средств от кредиторов. Суммы направлялись различным лицам, в том числе и Владимиру Поддымникову-Гордееву, за это с депутата суд взыскал долг в районе 3,4 млн рублей, но он так и не был погашен.

Теперь Ренат Насыров просит суд признать депутата Гордумы Нижнего Новгорода банкротом.

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