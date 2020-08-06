В связи с 30-градусной жарой в Нижегородской области вырос процент вероятности ЧС

6 августа 2020 года по Нижегородской области ожидается местами жара 30°С. Об этом сообщает ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС.

Такая погода увеличивает количество очагов и площадей природных пожаров, а также создает вероятность перебоев в работе поездов и чрезвычайных ситуаций с перевозкой опасных грузов.

Отметим, что всю оставшуюся неделю столбики термометров будут держаться на отметке +22...+25 градусов Цельсия. По ночам возможно похолодание до +12…+14.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области рекомендует быть предельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.

Напомним, ранее мы писали, что на этой неделе в Нижнем Новгороде планируется возвращение лета.

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