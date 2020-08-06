В Починковском районе завершился ремонт 9 км дороги Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Приемку ремонтных работ 9 км дороги, которая является подъездом к селам Никитино и Шагаево от автомобильной дороги Починки-Наруксово-Новониколаевка-Коммунар, провели специалисты министерства транспорта и автомобильных дорог региона при участии общественных контролеров «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Почти 20 лет на данном участке дороги не производились никакие ремонтные работы, в то время как поток автомобилей и автобусов не прекращался.

- Дорога была очень плохая, в этом году ее включили в программу и, наконец, отремонтировали. Мы видим, что работы выполнены качественно. Жители очень благодарны, - сообщила общественный контролер «Единой России» Нина Бормотина.

С реализацией проекта на проверяемом участке подрядчик справился: засыпал ямы и провалы щебнем, уложил новый асфальт, укрепил обочины, а также провел ремонт съездов, который не был предусмотрен контрактом.

Финансирование по проекту обошлось в 42 млн рублей.

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