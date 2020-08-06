Новые случаи заражения COVID-19 не выявлены в 32 муниципалитетах региона

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что общее число выздоровевших от коронавирусной инфекции в регионе на сегодняшний день составляет 20 954 человека.

По-прежнему, наибольшее количество человек, зараженных коронавирусом, на территории Нижегородской области отмечено в Дзержинске (2 115) и Павловском районе (1 295).

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (2 793) и Ленинский (1 969) район.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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