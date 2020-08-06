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Проект по восстановлению пакгаузов и ярморочной водозаборной станции обойдется заказчику в 32, 4 млн рублей

Московская компания стала победителем аукциона по реставрации культурных объектов
Кристина БербасоваКристинаБербасова
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На портале «РосТендер» была опубликована документация, из которой стал известен подрядчик для разработки проектной документации для проведения работ по сохранению двух объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде.

Первым объектом являются пакгаузы — уникальные металлические сооружения, обнаруженные на Стрелке в 2015 году. Они же — единственные фрагменты бывших павильонов Всероссийской ярмарки 1896 года.

Второй объект — это ярморочная водозаборная станция. Здание является ещё одним памятником истории и культуры, которому требуются серьезные реставрационные мероприятия.

Согласно информации, работа московской компании ООО АКЦ «Строитель» должна быть завершена к 23 декабря 2020 года и за неё подрядчик получит 32, 4 млн рублей.

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