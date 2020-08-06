85% заболевших коронавирусом нижегородцев уже выздоровели

По данным на 6 августа 2020 года, за последние сутки в Нижегородской области выздоровел ещё 231 человек с ранее подтвержденным диагнозом «COVID-19», а общее число выздоровевших достигло 20 954. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Отметим, что за последние сутки был выявлен 105 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число жителей Нижегородской области с подтвержденным диагнозом «COVID-19» – 24 551 человек. Количество смертей от коронавируса в регионе выросло до 401.

Также стоит отметить, что средний показатель тестирования в Нижегородской области вырос на 0,9% и составил 19 079 человек на 100 тысяч населения.

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