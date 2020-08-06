Волонтеры культуры организовывают субботник в усадьбе Рябининой
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Нижегородские волонтеры при поддержке минкульта региона собираются провести субботник в главном доме усадьбы Рябининой. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Усадьба Рябининой, расположенная вблизи Вознесенской церкви, является объектом культурного наследия федерального значения. Строительство этого культурного объекта было начато в 1825 году, владельцы здания часто менялись, каждый вносил в архитектуру здания что-то свое, благодаря чему усадьба обрела уникальный облик.
- Памятник истории федерального значения находится на красной линии, где ежегодно прокладывают свой маршрут тысячи туристов, – поделился региональный координатор общественного движения «Волонтеры культуры» Ассоциации волонтерских центров Нижегородской области Александр Зуев.
Согласно информации, для участия в субботнике всем желающим будет необходимо пройти регистрацию и собраться 14 августа 2020 года по адресу улица Ильинская, 56 к 11:00. Мероприятие проводится с соблюдением требований Роспотребнадзора.
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