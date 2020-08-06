Опровергнуты слухи о сокращении персонала на заводе имени Свердлова Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин провел рабочую встречу с генеральным директором предприятия ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» Юрием Шумским. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В ходе встречи на дзержинском предприятии был опровергнут вопрос о массовых сокращениях. Руководство завода подчеркнуло, что планируется наращивать объемы производства: увеличивать рабочие места, строить новые цеха и расширять создаваемую продукцию.

Евгений Люлин отметил, что завод имени Я.М. Свердлова имеет очень хорошие перспективы развития, а также важен для экономики всего региона.

- Мы заинтересованы в развитии крупнейшего промышленного комплекса в округе, - сообщил глава Дзержинска Иван Носков.

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