Опровергнуты слухи о сокращении персонала на заводе имени Свердлова
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин провел рабочую встречу с генеральным директором предприятия ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» Юрием Шумским. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В ходе встречи на дзержинском предприятии был опровергнут вопрос о массовых сокращениях. Руководство завода подчеркнуло, что планируется наращивать объемы производства: увеличивать рабочие места, строить новые цеха и расширять создаваемую продукцию.
Евгений Люлин отметил, что завод имени Я.М. Свердлова имеет очень хорошие перспективы развития, а также важен для экономики всего региона.
- Мы заинтересованы в развитии крупнейшего промышленного комплекса в округе, - сообщил глава Дзержинска Иван Носков.
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