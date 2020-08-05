Нижегородским льготникам предложили выбрать предпочтительную форму поддержки

Ежегодно до 1 октября льготники должны определяться с формой поддержки от государства, они могут выбрать обеспечение лекарственными препаратами и путевками на санаторно-курортное лечение, либо выбрать выплату денег. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

Набор социальных услуг предоставляется инвалидам и детям-инвалидам, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, блокадникам Ленинграда, участникам боевых действий, а также гражданам, пострадавшим от воздействия радиации.

Государство также предоставило льготникам возможность отказаться от предоставляемых им набора социальных услуг, а взамен получать ежемесячные денежные выплаты. Причем отказ можно осуществить от одной, нескольких или всех соцуслуг.

Важно отметить, что при выборе выплаты компенсации, льготникам придется самостоятельно искать поставщика необходимой услуги или препарата в случае заболевания.

- Мы призываем всех нижегородских льготников обдуманно подходить к выбору между получением соцуслуг и их денежным эквивалентом, взвесив все «за» и «против», - отметила главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

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