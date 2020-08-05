Бывший глава Советского района Владимир Исаев отправлен под домашний арест

На бывшего главу Советского района Нижнего Новгорода Владимира Исаева завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области.

Против Владимира Исаева, недавно покинувшего свой пост, выдвинуты обвинения в получении взятки в крупном размере. Предположительно, в 2018-2019 годах экс-глава Советского района получил сумму более 260 тысяч рублей за то, что он не станет запрещать строительство нестандартного торгового объекта.

На данный момент Владимир Исаев задержан и ему предъявлено обвинение.

Напомним, что ранее экс-глава администрации Советского района Нижнего Новгорода Владимир Исаев прокомментировал информацию об обысках, прошедших в администрации, на своей странице в Instagram. Чиновник заверил подписчиков, что ничего из ряда вон выходящего не случилось.

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