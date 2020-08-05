У Мещерского озера построят платформы для электричек

На портале госзакупок сообщили об окончании аукциона по выбору исполнителя проектно-изыскательских работ для выполнения постройки двух платформ в Нижнем Новгороде.

Отметим, что аукцион по выбору подрядчика был объявлен 30 июня, а на участие было подано 10 заявок. Согласно результатам аукциона строительством новых платформ займется ООО «Проектные технологии», компания выполнит работу за 7,67 млн рублей.

Концепция проекта предполагает строительство двух высоких пассажирских береговых платформ в обоих направлениях. Платформы должны быть максимально обустроены для пассажиров: должны быть построены лестницы, пешеходные переходы, оборудованы специальные навесы, а также установлены удобные скамейки.

Заказчиком данного проекта является ОАО «РЖД», а само строительство запланировано на ближайшие два года.

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