Глеб Никитин посетил с проверкой борский двор

5 августа 2020 года Глеб Никитин вместе с главой администрации городского округа Александром Киселевым посетил один из борских дворов после жалобы местного жителя на плохое состояние детской площадки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отметим, что глава региона находился на Бору в целях рабочей поездки, но всё равно нашел время проверить жалобу, направленную ему ранее в его личный Instagram-аккаунт.

- Состояние дворов вызывает вопросы во многих городах региона. Конечно, основную роль в процессе улучшения их состояния играют управляющие компании. Но это не значит, что муниципалитеты должны самоустраняться от решения таких проблем, - рассказал Глеб Никитин.

После проверки оказалось, что двор действительно находится не в лучшем состоянии и требует благоустройства. И всё же несмотря на плохое состояние детской площадки, губернатор Нижегородской области не смог не отметить, что будет уместно сохранить интересный игровой объект в виде ракеты.

Александр Киселев, в свою очередь, пообещал, что в течение недели на данной территории будет проведены ремонтные работы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.