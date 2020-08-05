В Нижегородской области запретили отделывать ДК сайдингом

27 июля 2020 года власти Нижегородской области подписали приказ «О дополнительных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности и проведению ремонтно-реставрационных работ». Об этом сообщило министерство культуры Нижегородской области.

Приказ был создан с целью сохранить уникальную архитектуру и подлинный исторический вид государственных учреждений культуры. Теперь, согласно информации, при проведении ремонтно-реставрационных работ запрещается использование ряда определенных материалов, одним из которых является сайдинг.

Отметим, что ранее на просторах интернета жители Нижегородской области не раз поднимали тему сохранения подлинного облика зданий культурного наследия. Люди говорили о том, что отреставрированные дома не только не становились лучше, а также фактически теряли свой настоящий облик, уничтожались грубой и безвкусной отделкой.

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