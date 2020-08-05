Сотрудников НИТЕЛа заставили бесплатно отрабатывать «нерабочую неделю» по выходным

Государственная инспекция труда по Нижегородской области защитила права сотрудников Нижегородского телевизионного завода имени Ленина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам сотрудников, когда в начале апреля была объявлена нерабочая неделя, и многие ушли на удаленку, работодатель издал приказ по отработке пяти дней. Отрабатывать их работники должны были по субботам без какой-либо доплаты. При этом нерабочие дни были установлены официально и предполагали сохранение заработной платы.

Работодателю выдано предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства и даны разъяснения о том, как и когда можно привлекать работников к работе в выходные дни. После этого работодатель отменил приказ об изменении графика работ. Таким образом, права 3287 работников были восстановлены.

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