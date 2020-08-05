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Сотрудников НИТЕЛа заставили бесплатно отрабатывать «нерабочую неделю» по выходным

В ситуацию пришлось вмешаться трудовой инспекции
Лилия ТемноваЛилияТемнова
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Государственная инспекция труда по Нижегородской области защитила права сотрудников Нижегородского телевизионного завода имени Ленина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По словам сотрудников, когда в начале апреля была объявлена нерабочая неделя, и многие ушли на удаленку, работодатель издал приказ по отработке пяти дней. Отрабатывать их работники должны были по субботам без какой-либо доплаты. При этом нерабочие дни были установлены официально и предполагали сохранение заработной платы.

Работодателю выдано предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства и даны разъяснения о том, как и когда можно привлекать работников к работе в выходные дни. После этого работодатель отменил приказ об изменении графика работ. Таким образом, права 3287 работников были восстановлены.

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