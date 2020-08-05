Бани и сауны смогут возобновить свою деятельность в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес дополнительные изменения в Указ о режиме повышенной готовности — теперь даже на первом этапе снятия ограничений смогут начать работать бани и сауны. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, разрешается деятельность фитнес-центров, спортивных клубов, туристических и экскурсионных бюро. Но определенные ограничения все же остаются — так, на открытом воздухе смогут заниматься или участвовать в экскурсии не более 15 человек, а в банях и саунах смогут одновременно находиться не более трех человек. А фитнес-центры смогут принимать только по записи, с соблюдением дистанции 1,5 метра из расчета не более чем 1 человек на 10 квадратных метров площади на втором этапе снятия ограничений.

- Мы рассчитываем, что Роспотребнадзор уже в ближайшие дни согласует нам переход на второй этап снятия ограничений. Основания для этого есть, - добавил Глеб Никитин.

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