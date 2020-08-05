Нижегородским спортсменам разрешили возобновить тренировки в расширенном составе

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в Указ о режиме повышенной готовности, в соответствии с которыми увеличено число тех, кто может одновременно заниматься спортом в закрытых помещениях и на уличных площадках. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, если ранее заниматься в закрытых помещениях можно было только в количестве до трех человек, а на открытых площадках — до семи человек, то теперь состав спортсменов увеличен до пяти человек в закрытых помещениях и до 15 человек на открытых площадках. Такое послабление связано с тем, что в некоторых командных видах спорта численность игроков имеет принципиальное значение, и тренировки меньшим составом не приносят необходимого результата.

- Надеемся, что это позволит спортсменам тренироваться более полноценно, - отметил Глеб Никитин.

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