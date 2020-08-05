Начались работы по благоустройству к 800-летию Нижнего Новгорода

Площадь Маркина, сквер Свердлова и территория у канатной дорог будет облагорожена к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

4 августа 2020 года застройщик ООО «Рус-Строй» приступил к работам над тремя объектами, которые должны быть облагорожены к юбилею города. На данный момент ведется подготовка территорий к строительству.

Согласно концепциям проектов, предоставленных ранее, на территории станции канатной дороги будет построена обзорная площадка, комфортная зона отдыха и будут проведены работы по озеленению местности.

Площадь Маркина станет центром для городских фестивалей, на территории появится сквер с игровой зоной и фонтаном, а также новые торговые павильоны и мемориальная зона.

Планируется, что сквер Свердлова соединит две исторические улицы города: Большую Покровскую и Алексеевскую. На территории сквера будут организованы места для мероприятий и мастер-классов, появится амфитеатр и детская игровая зона и места для отдыха.

Также везде будет обновлено дорожное покрытие, появится новое освещение.

Напомним, что при подготовке к юбилею «Город 800» задействует все районы Нижнего Новгорода.

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