В 36 районах Нижегородской области не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 24 446 человек.

Самыми зараженными территориями в Нижегородской области на данный момент являются Дзержинск (2 112 человек) и Павловский район (1 287 человек). Следом идёт Бор (895 человек) и Богородский район (660 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (19 человек) и Большемурашкинском районе (25 человек).

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему на Автозаводе (2776 человек), а наименьшее количество заболевших находится в Приокском районе (719 человек).

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