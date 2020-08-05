В Нижегородской области выздоровело почти 85% пациентов, заразившихся коронавирусом

По данным на 5 августа 2020 года, 20 723 жителя Нижегородской области с ранее подтвержденным диагнозом «COVID-19» здоровы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Отметим, что за последние сутки был выявлен 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных Covid-19 в Нижегородской области достигло 24 446 человек. Из них 11 929 человек проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 12 517 – в районах и городских округах Нижегородской области.

По последним данным, у более 2 тысяч человек болезнь протекает в легкой форме и они находятся на амбулаторном лечении. Около 1 тысячи человек лечатся в больницах и 251 человек находятся в обсерваторах.

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