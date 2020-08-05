Минэкологии проводит проверку по факту разлива химических отходов на Бору

2 августа в паблике «Регион 52» был опубликован пост о том, что в Борском районе недалеко от озера Круглое находится свалка химических отходов. В посте было отмечено, что о разливе химикатов «уже все знают, но ничего не делают». А тем временем от этого страдает природа, гибнут птицы, вязнущие в разлитых отходах.

Интернет-пользователи активно отреагировали на новость:

- Меня поражает тот факт, что есть люди, котопые такое могут сделать. Это преступление не против экологии, а против Родины, против человечности. Диверсия! Экологический терроризм. И бороться с ним должны соответствующие органы. У нас же есть завод, специально построенный для уничтожения химического оружия. Почему бы его не задействовать для уничтожения химических отходов? - интересуется Татьяна Коваль.

Через некоторое время информация о разливе нефтепродуктов на местности возле озера Круглое попала в министерство экологии, где начали проводить расследование по установленному факту загрязнения окружающей среды.

- Сотрудниками минэкологии Нижегородской области было проведено обследование территории. В ходе осмотра установлено наличие на земельном участке в лесном массиве пластиковых негерметичных цистерн в количестве 22 штук, содержащих жидкость темного цвета с запахом нефтепродуктов. Указанные цистерны негерметичны, в результате чего в нескольких местах около цистерн на почвенном покрове образовались разливы, — сообщает ведомство.

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