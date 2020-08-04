Ликвидирован пожар на заводе «ГАЗ»

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:03:36+03:00

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30 человек из пожарно-спасательного подразделения и 8 единиц техники понадобилось для того, чтобы ликвидировать возгорание на заводе « ГАЗ». Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Пожар произошел в 13:24 по московскому времени 4 августа 2020 года в прессовом цехе № 1 ПАО ГАЗ по адресу проспект Ленина, 88. В 14:10 возгорание было локализовано на площади 50 квадратных метров, а в 14:32 уже полностью ликвидировано. Известно, что погибших и пострадавших нет.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU