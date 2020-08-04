Николай Колосов: «От строительства современной развязки на Циолковского выиграют все сормовичи»

4 Авг. 2020 2020-08-04T12:53:04+03:00

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«Наконец-то проблема пробок на улице Циолковского начала решаться! Думаю, от строительства современной многоуровневой развязки выиграют все сормовичи», - заявил председатель совета ветеранов Нижнего Новгорода Николай Колосов.

«Я уже 30 лет живу в Сормове, и 10 лет служил в Сормовской дивизии, так что маршрут по улице Циолковского в 7-ой микрорайон мне хорошо знаком. В час пик этот участок по обе стороны железнодорожного переезда - самый напряженный. Автомобили, автобусы подолгу стоят в пробках, пропуская электрички и поезда. Вопрос о строительстве виадука на переезде ставился очень давно, впервые об этом заговорили лет пятнадцать назад. Все время чего-то не хватало — то денег, то времени», - рассказал он.

«Конечно, два года придется потерпеть некоторые неудобства. Но мы готовы, ведь с такой огромной многоуровневой развязкой будет восстановлено нормальное транспортное сообщение. Что касается пуска электричек, которые ходят каждые 30 минут, — это мудрое решение и лучший вариант для жителей наших окраин, в том числе 7-го микрорайона. Воедино связаны несколько видов общественного транспорта: автобус, электричка, метро. Стоимость проезда при этом доступна всем. По этому пути сейчас идут все большие города», - добавил Николай Анатольевич.

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ИСТОЧНИК KP.RU