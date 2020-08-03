2020-08-03T15:12:38+03:00
Общество

Госдолг Нижегородской области продолжает сокращаться

С начала 2020 года госдолг Нижегородской области сократился на 8,1 млрд рублей
Кристина БЕРБАСОВА
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По данным на 1 августа 2020 года, государственный долг Нижегородской области составляет 66,6 млрд рублей. По сравнению с данными на 1 июля 2020 года региональный госдолг сократился на 1,8 млрд рублей за счет досрочного погашения кредитов коммерческих банков. Об этом сообщает пресс-служба Губернатора Нижегородской Области.

Основная структура долга — это государственный ценные бумаги (58,7%), затем идут кредиты, полученные из федерального бюджета (41%) и государственные гарантии (0,3%).

Для минимизации расходов на обслуживание госдолга, министерство финансов объявило аукционы на заключение госконтрактов на предоставление кредитных ресурсов на 5 млрд рублей.

Напомним также, что правительство Нижегородской области ранее заключило соглашения об изменениях в федеральном бюджетном кредитовании, условиями которых предусмотрено поэтапное снижение долговой нагрузки по годам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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