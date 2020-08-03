Алексей Карапузов ушел с поста заместителя главы администрации Нижнего Новгорода

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:56:03+03:00

Теперь эти обязанности будет исполнять Марат Фатхуллин

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Алексей Карапузов покинул должность заместителя главы администрации Нижнего Новгорода с 31 июля 2020 года. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно информации, причиной для ухода с поста замглавы администрации города Алексея Карапузова стал переход на новое место работы. Обязанности заместителя главы городской администрации теперь исполняет Марат Фатхуллин.

Напомним, Алексей Карапузов занял должность заместителя главы горадминистрации в 2018 году и стал самым молодым чиновником на этом посту — ему тогда было всего 29 лет. Основной задачей, стоявшей перед ним, было сопровождение систем «Наш Нижний» и «Антиснег». В его ведении находились управление информационных технологий и связи и управление информационно-технического обеспечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU