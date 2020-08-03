В День ВДВ 60 призывников приняли присягу в нижегородском Кремле
В День воздушно-десантных войск у Вечного огня в Нижегородском Кремле 60 призывников приняли присягу. Солдаты-срочники из разных регионов России проходили в Нижнем Новгороде курс молодого бойца. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Призывников поздравили начальник управления по безопасности и мобилизационной подготовке Нижнего Новгорода Александр Ильченко, командир в/ч 52634 Валерий Вдовиченко, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов.
Кроме того, в церемонии принял участие старший священник храма Всех Святых на Новосормовском кладбище протоиерей Виктор Ильичев. Он сам – бывший кадровый военный, спецназовец, проходил службу в военно-воздушном десанте, награжден боевыми наградами. Старший сын протоирея уже прошел службу в армии в рядах ВДВ, младший призван две недели назад и готовится к принятию присяги.
«Защита Родины – дело настоящих мужчин, серьезная и важная задача. Недаром у российской армии столько святых воинов-покровителей», - подчеркнул Виктор Ильичев.
Призывники почтили минутой молчания погибших воинов Великой Отечественной войны, возложили цветы к Вечному огню. 60 новобранцев будут проходить службу в бригаде разведки Сормовской войсковой части.
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