В День ВДВ 60 призывников приняли присягу в нижегородском Кремле

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:09:29+03:00

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В День воздушно-десантных войск у Вечного огня в Нижегородском Кремле 60 призывников приняли присягу. Солдаты-срочники из разных регионов России проходили в Нижнем Новгороде курс молодого бойца. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Призывников поздравили начальник управления по безопасности и мобилизационной подготовке Нижнего Новгорода Александр Ильченко, командир в/ч 52634 Валерий Вдовиченко, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов.

Кроме того, в церемонии принял участие старший священник храма Всех Святых на Новосормовском кладбище протоиерей Виктор Ильичев. Он сам – бывший кадровый военный, спецназовец, проходил службу в военно-воздушном десанте, награжден боевыми наградами. Старший сын протоирея уже прошел службу в армии в рядах ВДВ, младший призван две недели назад и готовится к принятию присяги.

«Защита Родины – дело настоящих мужчин, серьезная и важная задача. Недаром у российской армии столько святых воинов-покровителей», - подчеркнул Виктор Ильичев.

Призывники почтили минутой молчания погибших воинов Великой Отечественной войны, возложили цветы к Вечному огню. 60 новобранцев будут проходить службу в бригаде разведки Сормовской войсковой части.

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ИСТОЧНИК KP.RU