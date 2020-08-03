Полумарафон "БЕГИ, ГЕРОЙ" прошел в Нижнем Новгороде в пятый раз

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:04:28+03:00

В традиционной беговой экскурсии по достопримечательностям Нижнего Новгорода приняли участие почти 4 тысячи человек

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Благотворительный забег "БЕГИ ГЕРОЙ" в этом году в должен был состояться ещё весной, но в связи с эпидемиологической ситуацией прошел 2 августа. В нём приняли участие почти 4 тысячи человек, об этом сообщают организаторы мероприятия.

Помимо этого, для участников из группы риска в условиях пандемии (люди старше 65 лет и младше 14 лет) был создан специальный "онлайн-забег". Этот проект позволяет людям самостоятельно пробежать маршрут, зафиксировав его прохождение с помощью приложения для бега. Поучаствовать в нем можно с 2 по 7 августа.

Маршрут основного забега пролегал через центральные улицы и площади города. Нижегородцам были предложены на выбор 4 дистанции, а старт полумарафона был дан на стадионе "Нижний Новгород".

Одним из самых запоминающихся участников оказался Александр Глазков, который проехал на инвалидной коляске наиболее сложную дистанцию в 21,1 километр.

Отметим, что с 2015 года в полумарафоне приняли участие почти 12 с половиной тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU