Полумарафон "БЕГИ, ГЕРОЙ" прошел в Нижнем Новгороде в пятый раз
Благотворительный забег "БЕГИ ГЕРОЙ" в этом году в должен был состояться ещё весной, но в связи с эпидемиологической ситуацией прошел 2 августа. В нём приняли участие почти 4 тысячи человек, об этом сообщают организаторы мероприятия.
Помимо этого, для участников из группы риска в условиях пандемии (люди старше 65 лет и младше 14 лет) был создан специальный "онлайн-забег". Этот проект позволяет людям самостоятельно пробежать маршрут, зафиксировав его прохождение с помощью приложения для бега. Поучаствовать в нем можно с 2 по 7 августа.
Маршрут основного забега пролегал через центральные улицы и площади города. Нижегородцам были предложены на выбор 4 дистанции, а старт полумарафона был дан на стадионе "Нижний Новгород".
Одним из самых запоминающихся участников оказался Александр Глазков, который проехал на инвалидной коляске наиболее сложную дистанцию в 21,1 километр.
Отметим, что с 2015 года в полумарафоне приняли участие почти 12 с половиной тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU