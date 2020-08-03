В нижегородском парке началась установка новой сцены

3 Авг. 2020 2020-08-03T11:23:44+03:00

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В парке им. Пушкина в Советском районе Нижнего Новгорода начался монтаж новой сцены. Работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба нижегородской администрации.

По информации источника, начало работ проконтролировал глава администрации Советского района Сергей Колотов. На данный момент рабочие уже поставили основание сцены площадью около 72 квадратных метров. На металлическую конструкцию высотой около метра будет установлено покрытие сцены из специально обработанной лиственницы, устойчивой к влаге. На завершающем этапе работ над сценой установят навес.

По словам Сергея Колотова, сцена в парке Пушкина используется довольно часто – в дни проведения массовых мероприятий, таких как День города, а также для проведения различных фестивалей.

Также в парке сейчас идет работа по сооружению новой площадки для скейтбординга, старый скейт-парк уже разобран. Параллельно идет устройство дорожек для прогулок.

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ИСТОЧНИК KP.RU