2020-08-03T11:01:47+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга лучших инвестиционных вкладов

Комплексный вклад "Стратегия" занял седьмое место в рейтинге из 25 предложений
Эльвира ОСИПОВА
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Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга Лучшие инвестиционные вклады в рублях в июле 2020 года, подготовленного порталом «Выберу.ру». Комплексный вклад «Стратегия» занял 7 место в рейтинге 25 предложений банков из Топ-100 по активам.

При составлении рейтинга эксперты портала учитывали не только значение процентной ставки по договору, но и такие факторы, как надежность и значимость банка на рынке, реальный денежный доход, который клиент получит по окончании срока действия, максимальная и минимальная суммы вклада, удобство возврата денежных средств.

«Стратегия» – комплексный вклад с одним или несколькими инвестиционными продуктами: полисом инвестиционного страхования жизни, полисом накопительного страхования жизни, паями паевых инвестиционных фондов, индивидуальным инвестиционным счетом.

Ознакомиться с полными условиями вклада «Стратегия» можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings,

«B» Standard&Poor’s и «B2» Moody’s Investors Servi ce, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 июля 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 561 банкомат, 525 платежных терминалов.

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