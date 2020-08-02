2020-08-02T13:06:59+03:00
Общество

Нижегородская область попросила правительство расширить список системообразующих предприятий

Предприятия из этого списка смогут рассчитывать на дополнительную господдержку
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Правительство Нижегородской области обратилось в федеральный центр с ходатайством о включении в федеральный список системообразующих предприятий дополнительных нижегородских компаний. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.

- Большинство наших обращений уже были предварительно одобрены, - отметил Евгений Люлин. – В общей сложности, была одобрена поддержка свыше 60 предприятий. Надеюсь, что правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики нас поддержит.

Что означает включение в этот перечень? Прежде всего, компании из перечня системообразующих предприятий могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку. Речь идет о субсидии для возмещения затрат на производство и реализацию товаров, отсрочка до одного года и рассрочка до пяти лет по некоторым налогам и авансам. Также предприятия могут рассчитывать на государственные гарантии по кредитам и облигационным займам.

Уже сейчас в федеральный перечень включены около 30 нижегородских предприятий, в том числе ООО «Сибур-Кстово», ПАО «Русполимет» и АО «Сибур-Нефтехим».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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