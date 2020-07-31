2020-07-31T19:24:14+03:00
Происшествия

Начальника антикоррупционного отдела нижегородского ГУ МВД задержали за передачу взятки

Расследование уголовного дела продолжается
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Начальника антикоррупционного отдела нижегородского ГУ МВД задержали за передачу взятки.Начальника антикоррупционного отдела нижегородского ГУ МВД задержали за передачу взятки.Фото: Анастасия Осипова
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Нижегородские следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Нижегородской области. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве, совершенном в крупном размере.

- По версии следствия, 30 июля нижегородец передал взятку в размере 300 тысяч рублей начальнику отдела полиции, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. – Планировалось, что в дальнейшем он должен передать эту взятку должностным лицам крупной нефтяной компании. Взамен те должны были не применять в отношении него мер реагирования на хищение топлива из нефтепродуктопровода.

По данным регионального СУ СКР, в отношении нижегородца, давшего взятку, также возбуждено уголовное дело. Сейчас им обоим предъявлено обвинение. В суд поступили ходатайства об их заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

- Сейчас данный сотрудник полиции уже отстранен от исполнения служебных обязанностей, - сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области. – Если его вина будет доказана, он будет уволен из правоохранительных органов. Сам он понесет наказание в соответствии с законодательством, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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