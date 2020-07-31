Трансляцию основных мероприятий Дней памяти Серафима Саровского покажут по нижегородским каналам

Торжества, посвященные преподобному Серафиму, проходят в Дивееве с 29 июля по 2 августа. Ранее сообщалось, что все желающие принять участие в празднованиях должны подтвердить удовлетворительное состояние здоровья справкой с результатами обследования на наличие коронавирусной инфекции. Кроме того, если человек приезжает на срок более суток, у него должны быть подтверждение брони в гостинице или гостевом доме.

Посмотреть Всенощное бдение можно сегодня, 31 июля, на телеканалах ННТВ, Время Н, «Союз», «Спас», а также в сети Интернет - на сайтах Нижегородской епархии, Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, портале «Серафимова земля», а также на страницах правительства Нижегородской области в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там же можно посмотреть и Божественную литургию, которая пройдет в Дивееве 1 августа.

К слову, в Дивееве создана оперативная группа - 12 врачей и 7 бригад скорой медицинской помощи. Они дежурят в Дни памяти Серафима Саровского.

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