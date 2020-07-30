2020-07-30T13:42:46+03:00
Общество

Семь новых модульных ФАПов появились в Нижегородской области в 2019 году

Губернатор отчитался перед депутатами Законодательного собрания о проектах в сфере здравоохранения
Валерия ГРОМОВА
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В 2019 году в разных районах Нижегородской области было построено семь новых модульных фельдшерских акушерских пунктов (ФАП). А муниципалитеты получили 23 мобильных медкомплекса, рассказал губернатор Глеб Никитин, отчитываясь перед депутатами Заксобрания о результатах деятельности правительства.

Чиновник напомнил, что в настоящий момент одной из приоритетных задач системы здравоохранения региона является приближение качественной и своевременной медицины к населению. По его словам, в прошлом году ярким примером эффективных проектов в сфере здравоохранения стали «Поезда здоровья».

- Если в 2018 году наши мобильные лечебно-диагностические комплексы побывали в 131 населенном пункте, то 2019 году - в 149. Реактивно развивается санитарная авиация: в 2019 году количество вылетов увеличилось в 4,5 раза. На базе Павловской ЦРБ открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи. В прошлом году в него уже обратилось более тысячи пациентов, - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее мы сообщали, что во время представления отчета Глеб Никитин поблагодарил всех, кто участвовал в борьбе с коронавирусом. На передовой находились почти семь тысяч врачей и четыре тысячи волонтеров. Так, медикам помимо федеральных выплат были назначены еще и региональные. На последние Нижегородская область выделила 150 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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