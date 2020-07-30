2020-07-30T12:56:03+03:00
Общество

Миграционный прирост в Нижегородской области за предыдущий год составил 6 430 человек

По словам Глеба Никитина, с 2019 года наблюдается восстановление позитивного тренда миграции
Валерия ГРОМОВА
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Миграционный прирост в Нижегородской области за 2019 год составил 6 430 человек. С того момента наблюдается восстановление позитивного тренда миграции, заявил губернатор Глеб Никитин, представляя депутатам ЗСНО отчет о деятельности правительства.

По его словам, Нижегородская область стала еще привлекательнее благодаря повышенному комфорту городской среды, позитивным инфраструктурным изменениям и активизации культурной жизни.

- Хочу нас всех поздравить: по итогам 2019 года регион попал в ТОП-10 лучших субъектов РФ по качеству жизни. Мы оказались на девятой строчке этого рейтинга, а в Приволжском федеральном округе – на первом месте. Возможно, именно благодаря таким изменениям, наконец, нам удалось переломить многолетнюю негативную миграционную тенденцию, - заявил Глеб Никитин.

Согласно данным этого рейтинга, показатели Нижегородской области оказались лучше среднероссийских по критериям покупательской активности) климатическим условиям, просрочке по кредитам физлиц, обеспеченности жильем и официальной занятости.

Напомним, также во время предоставления отчета Глеб Никитин рассказал, что объем социальной поддержки жителей будет увеличен на шесть миллиардов рублей. Таким образом, в 2020 году она составит 26,7 миллиарда рублей. По его словам, забота о благосостоянии нижегородцев в связи с пандемией коронавируса является особой ответственностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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