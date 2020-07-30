Доля дорог, соответствующих нормативу, в городских агломерациях Нижегородской области выросла до 76%
Доля дорожной сети городских агломераций в Нижегородской области за прошлый год выросла до 76% благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Соответствующую информацию озвучил депутатам ЗСНО губернатор Глеб Никитин, который 30 июля 2020 года отчитался о деятельности регионального правительства.
Чиновник рассказал о всей проделанной работе в дорожной сфере. Так, в 2019 году было отремонтировано более 828 километров трасс. А в 2020 году планируется привести в порядок еще порядка 881 километра дорог.
Глеб Никитин также отметил, что в этом году в рамках нацпроекта началось строительство транспортной развязки в Ольгине. А в ближайшие дни в Нижнем Новгороде стартуют работы по реконструкции дороги на улице Циолковского.
0 Это развязка, которую жители ждут очень давно. Стоимость работ составляет 4,56 миллиарда рублей. Из них 1,5 миллиарда планируется направить на реализацию проекта в текущем году, - резюмировал губернатор.
Напомним, по поручению Глеба Никитина, контракты на проведение дорожных работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» были заключены в 2019 году. Это позволило подрядчикам рационально распределить свои ресурсы и оперативно приступить к ремонту дорог.
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ИСТОЧНИК KP.RU