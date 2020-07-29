Нижегородские медики ответили на самые актуальные вопросы о коронавирусе

29 Июль 2020 2020-07-29T20:33:15+03:00

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Коронавируная инфекция сбавляет свои обороты, но и по сей день продолжает шагать по планете. Информация о COVID-19 звучит из каждой колонки и телевизора. Но до сих пор остается ряд вопросов, который волнует жителей нашего региона. Сегодня поговорим о них.

Существует ли вакцина от коронавируса?

Нет. Первичные испытания вакцины были завершены к 22 июня, а затем начнались клинические.

В целом в России разработаны семь прототипов вакцины от коронавируса. Препараты собраны генно-инженерным способом из рекомбинантных белков. Сейчас специалисты определяют самые эффективные из них.

Сама вакцина, по мнению экспертов, станет доступной примерно через 11 месяцев.

Как лечат людей, пока они ждут результаты анализов? Какими медикаментами?

Лечение назначает врач в зависимости от симптомов в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Самолечение противопоказано.

В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа?

Коронавирус и вирус гриппа похожи основными симптомами, способами передачи и профилактики, но имеют и принципиальные различия.

Например, инкубационный период: у гриппа он составляет 3 дня, а у COVID-19 – 5-6 дней. Также коронавирусная инфекция вызывает больше тяжелых и критических случаев, что, в свою очередь, приводит к более высоким показателям смертности, чем у сезонного гриппа.

Могут ли родственники зараженного коронавирусом посещать его в больнице?

Нет. В период изоляции посещение пациента запрещено с целью предотвращения распространения инфекции. Пациенты, находящиеся в стационаре, могут использовать мобильный телефон и другие средства связи для общения с родственниками.

Родственники могут передавать пациентам продукты питания и личные вещи, однако существует ряд ограничений, которые необходимо уточнять в справочной службе больницы.

Какие меры нужно соблюдать после выписки из стационара?

После выписки необходимо соблюдать такие же меры профилактики вирусных инфекций, как и другим здоровым людям: избегать массовых скоплений людей, мыть руки.

ИСТОЧНИК KP.RU