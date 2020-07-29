2020-07-29T20:33:15+03:00
На здоровье

Нижегородские медики ответили на самые актуальные вопросы о коронавирусе

Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Коронавируная инфекция сбавляет свои обороты, но и по сей день продолжает шагать по планете. Информация о COVID-19 звучит из каждой колонки и телевизора. Но до сих пор остается ряд вопросов, который волнует жителей нашего региона. Сегодня поговорим о них.

Существует ли вакцина от коронавируса?

Нет. Первичные испытания вакцины были завершены к 22 июня, а затем начнались клинические.

В целом в России разработаны семь прототипов вакцины от коронавируса. Препараты собраны генно-инженерным способом из рекомбинантных белков. Сейчас специалисты определяют самые эффективные из них.

Сама вакцина, по мнению экспертов, станет доступной примерно через 11 месяцев.

Как лечат людей, пока они ждут результаты анализов? Какими медикаментами?

Лечение назначает врач в зависимости от симптомов в соответствии с российскими и международными рекомендациями. Самолечение противопоказано.

В чем разница между коронавирусом и вирусом гриппа?

Коронавирус и вирус гриппа похожи основными симптомами, способами передачи и профилактики, но имеют и принципиальные различия.

Например, инкубационный период: у гриппа он составляет 3 дня, а у COVID-19 – 5-6 дней. Также коронавирусная инфекция вызывает больше тяжелых и критических случаев, что, в свою очередь, приводит к более высоким показателям смертности, чем у сезонного гриппа.

Могут ли родственники зараженного коронавирусом посещать его в больнице?

Нет. В период изоляции посещение пациента запрещено с целью предотвращения распространения инфекции. Пациенты, находящиеся в стационаре, могут использовать мобильный телефон и другие средства связи для общения с родственниками.

Родственники могут передавать пациентам продукты питания и личные вещи, однако существует ряд ограничений, которые необходимо уточнять в справочной службе больницы.

Какие меры нужно соблюдать после выписки из стационара?

После выписки необходимо соблюдать такие же меры профилактики вирусных инфекций, как и другим здоровым людям: избегать массовых скоплений людей, мыть руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородские медики ответили на самые актуальные вопросы о коронавирусе
Стала известна предварительная причина пожара в Литературном музее
Саровчанин убил соседа по общежитию из-за женщины
Ожирение и коронавирус
Привить от гриппа планируется более половины населения Нижегородской области
Глеб Никитин принял участие в совещании по ситуации с коронавирусом
У нижегородских школьников днем пропали результаты ЕГЭ
Артем Кавинов: «Работы по благоустройству «Швейцарии» должны идти в конструктивном сотрудничестве, а не в противостоянии»
МЧС предупреждает: в Нижегородскую область идут грозы и ливни
Михаил Кузнецов: «Живые цепи» у парка «Швейцария» - это не что иное, как политический заказ»
Андрей Вовк: "Личный пиар и политическая выгода стоят выше благоустройства ради сотен тысяч горожан"
В честь юбилея Нижнего Новгорода в Москве пройдут Дни Нижегородской области
Первые симптомы коронавируса: как проявляются и что делать
В Нижнем Новгороде 29 июля будет жарко и солнечно
В нижегородском аэропорту установили тоннели для дезинфекции
Выксунский чиновник арестован по подозрению во взятках
Субсидии до 300 млн рублей могут получить нижегородские промпредприятия
Церемония жатвы первого снопа прошла в Нижегородской области
Дзержинский спорткомплекс подал в суд на Филиппа Киркорова
Губернатор Нижегородской области рассказал о возможном открытии фитнес-клубов
Подведены итоги областного конкурса среди нижегородских клубов молодых семей
У Нижегородского театра оперы и балета появился новый директор
Врачи рассказали, как нужно выбирать антисептические средства
Гроза ожидается в Нижегородской области в ближайшие часы
Почти 65 миллионов рублей будет потрачено на прочистку и ремонт ливневок в Нижнем Новгороде
Нижегородский планетарий открывается для посетителей после карантина
Шесть человек с COVID-19 скончались в нижегородских больницах за минувшие сутки
Мост через реку начали строить на северо-восточном обходе Дивеева