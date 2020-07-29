2020-07-29T17:58:28+03:00
Общество

Привить от гриппа планируется более половины населения Нижегородской области

Для этого будет сформировано 287 прививочных бригад
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В грядущий осенне-зимний период планируется привить от гриппа более половины населения Нижегородской области. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

- Президент поручил приложить особые усилия к профилактической работе перед началом осенне-зимнего периода, и в первую очередь это касается прививок от гриппа. Сейчас планируется привить более половины населения Нижегородской области – около 1 миллиона 540 тысяч человек. Для этого будет сформировано 287 прививочных бригад, - рассказал Глеб Никитин.

По словам Глеба Никитина, в 2020 года на иммунизацию выделено более 31 миллиона рублей, закуплено 28 607 доз вакцины, что почти на 20% больше, чем в прошлом году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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