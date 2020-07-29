В Нижнем Новгороде 29 июля будет жарко и солнечно

29 Июль 2020 2020-07-29T09:15:08+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас, в среду 29 июля, в Нижнем Новгороде 24 градуса. Небо ясное, безоблачное.

К полудню температура воздуха поднимется до 26 градусов, во второй половине дня - до 27 градусов, осадков не ожидается. Вечер принесет комфортную прохладу – 22-23 градуса.

Ветер несколько раз поменяет направление, скорость ветра составит 3-4 метра в секунду с порывами до 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление постепенно будет падать – от 755 миллиметров ртутного столба днем до 752 миллиметров ртутного столба вечером. Относительная влажность – 47-62%.

С завтрашнего дня синоптики обещают снижение температуры. Так, 30 июля – до 24 градусов тепла, 31 июля – до +21. Кроме того, в регион придут дожди и грозы, а также сильный ветер порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать.

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ИСТОЧНИК KP.RU