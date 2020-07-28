Врачи рассказали, как нужно выбирать антисептические средства

28 Июль 2020 2020-07-28T11:55:18+03:00

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Чистые руки являются залогом здоровья. В период распространения коронавирусной инфекции такая простая гигиеническая процедура играет одну из главных ролей в профилактике заболевания. При условиях, когда нет возможности помыть руки с мылом, можно использовать кожные антисептики.

Кожный антисептик –дезинфицирующее средство, предназначенное для обработки рук. Несомненным его плюсом является простота использования и разнообразие форм выпуска, что так важно в период распространения коронавируса.

В момент выбора дезинфицирующего средства нужно обращать внимание, на каких возбудителей заболеваний он воздействует. Если вы выбрали средство только с антибактериальным действием, имейте в виду, что в период распространения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний вирусного происхождения, он вам может не помочь. В таком случае стоит выбрать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы понять, на каких возбудителей воздействует средство необходимо прочитать инструкцию. В состав эффективного антисептика для рук должно входить не менее 60–80 % изопропилового или этилового спирта.

При выборе антисептического средства стоит обращать внимание на содержание и количество в нем спирта, спектр действия антисептика, нужно изучить инструкцию, чтобы понимать сколько времени его нужно втирать в кожу, в каком количестве.

Необходимо помнить, что растереть антисептическое средство между ладонями в течение 3-5 секунд недостаточно. В инструкции по применению стоит обратить внимание на время выдержки и количество средства, которое необходимо нанести на поверхности рук для должного эффекта. Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, чтобы убить все вирусы и бактерии.