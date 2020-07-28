Мост через реку начали строить на северо-восточном обходе Дивеева

28 Июль 2020 2020-07-28T10:35:18+03:00

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Рядом с селом Дивеево в Нижегородской области начались работы по возведению моста через реку Вичкинзу. Переправу длиной в 4,9 километра строят в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Накануне ход работ проверил министр транспорта и автодорог Нижегородской области Павел Саватеев. Он побывал на нескольких участках, строящихся на северо-восточном обходе Дивеева. По его словам, все идет в рамках графика.

- На данный момент активно строится ливневая канализация. В большом объеме выполнено устройство вспомогательных сооружений. Кроме того, началась забивка свай под опоры моста через реку Вичкинза, длина которого составит 50 метров, - поделился Саватеев.

Министр также поручил подрядчику увеличить число рабочих и количество единиц строительной техники на объекте.

Напомним, северо-восточный обход Дивеева планируется достроить в сентябре 2021 года. Стоимость работ превысит 713 миллионов рублей.

- Обход позволит разгрузить улично-дорожную сеть села, вывести из районного центра транзитный транспорт, что также способствует достижению показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU