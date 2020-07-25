2020-07-25T17:29:03+03:00
Общество

17,4 км трассы Городец-Зиняки-Кантаурово отремонтируют в Нижегородской области

Работы идут в рамках национального проекта «БКАД»
Елена ЛАЗАРЕВА
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В Городецком районе Нижегородской области продолжается ремонт трассы Городец-Зиняки-Кантаурово. Работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», всего будет отремонтировано 17,4 км автодороги. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства.

Как отметил руководитель Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин, поток машин на данном участке достаточно большой, поэтому подрядчик выполняет работы параллельно – снят старый асфальт, уложен выравнивающий и верхний слой асфальтового полотна.

«Завершить ремонт подрядчик должен до конца лета», - отметил Леонид Самухин. На завершающем этапе работ подрядчик распланирует и укрепит обочины, нанесет разметку на асфальтобетонное покрытие.

Стоимость работ согласно контракту составит 125,5 млн рублей. Всего в Городецком районе в рамках национального проекта в этом году будет отремонтировано 36 км автомобильных дорог.

Напомним, сейчас региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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