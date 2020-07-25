В Нижегородской области открыт сезон охоты на пернатую дичь

25 Июль 2020 2020-07-25T12:48:23+03:00

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С 25 июля в Нижегородской области открывается сезон охоты на пернатую дичь с подружейными собаками - легавыми, спаниелями, ретриверами и (или) ловчими птицами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства со ссылкой на региональный госохотнадзор. Поохотится на пернатых можно до 15 ноября. «Под расстрел» попадают дупели, бекасы, гаршнепы, травники, чибисы, улиты, веретенники, камнешарки, коростели и обыкновенные погоныши, сообщает источник в Госохотнадзоре.

Специалисты также напомнили, что охота запрещается на все виды краснокнижных птиц – белых куропаток, клинтухов, куликов. Охотится разрешено небольшими группами не более трех человек, у каждого при себе должно быть официально оформленное разрешение на охоту, и путевка, если охотники добывают дичь в закрепленных охотничьих угодьях. Допустимо иметь одну подружейную собаку.

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ИСТОЧНИК KP.RU