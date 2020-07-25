2020-07-25T12:48:23+03:00
Общество

В Нижегородской области открыт сезон охоты на пернатую дичь

Он продлится с 25 июля по 15 ноября
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 25 июля в Нижегородской области открывается сезон охоты на пернатую дичь с подружейными собаками - легавыми, спаниелями, ретриверами и (или) ловчими птицами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и областного правительства со ссылкой на региональный госохотнадзор. Поохотится на пернатых можно до 15 ноября. «Под расстрел» попадают дупели, бекасы, гаршнепы, травники, чибисы, улиты, веретенники, камнешарки, коростели и обыкновенные погоныши, сообщает источник в Госохотнадзоре.

Специалисты также напомнили, что охота запрещается на все виды краснокнижных птиц – белых куропаток, клинтухов, куликов. Охотится разрешено небольшими группами не более трех человек, у каждого при себе должно быть официально оформленное разрешение на охоту, и путевка, если охотники добывают дичь в закрепленных охотничьих угодьях. Допустимо иметь одну подружейную собаку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Что делать, если был тесный контакт с больным COVID-19?
Специалисты Роспотребнадзора расскажут нижегородцам о туристических услугах
В Нижегородской области открыт сезон охоты на пернатую дичь
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил сотрудников органов следствия
Горячую телефонную линию проведут центры занятости населения Нижегородской области
Теплотрассу под стеной нижегородского кремля обследует робот
Нижегородскому бизнесу помогут с привлечением федеральных заказов
26 троллейбусов прибыли из Москвы в Нижний Новгород
Глеб Никитин пообещал запретить катание на лошадях на Большой Покровской
Летние веранды и кафе откроются в нижегородских парках с 25 июля
В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «Горький fest»
Существует ли вакцина, препарат или другой способ лечения COVID-19?
На 100 туристических объектах Арзамаса появятся QR-коды
Строительство развязки в районе Ольгино идет ускоренными темпами
Появился подозреваемый в утечке газа в Нижнем Новгороде
Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области превысило 22,5 тысячи человек
Два велосипедиста погибли в ДТП в Нижегородской области за сутки
Диагностика коронавиусной инфекции: три главных метода
В Нижнем Новгороде 24 июля ожидается солнечная погода
Глеб Никитин предложил сформулировать идеологию и миссию национального проекта «Экология»
Глеб Никитин предложил распространить нацпроект «Экология» на обращение с отходами III-V классов опасности
Дни памяти преподобного Серафима Саровского в Дивееве пройдут без массовых мероприятий
Главный редактор нижегородской «Комсомолки» Андрей Вовк избран в Общественную палату Нижнего Новгорода