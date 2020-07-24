В Нижнем Новгороде 24 июля ожидается солнечная погода

24 Июль 2020 2020-07-24T08:56:25+03:00

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По данным Гидрометеоцентра, сейчас, в пятницу 24 июля, в Нижнем Новгороде 15 градусов. Небо ясное, безоблачное, светит солнце.

К полудню температура воздуха поднимется до 20 градусов, к ночи опять похолодает до 14 градусов. Во второй половине дня синоптики прогнозируют переменную облачность, но осадков не ожидается.

Ветер западный и юго-западный, скоростью 2-3 метра в секунду. После полудня возможно усиление ветра до 7-8 метров в секунду. Атмосферное давление стабильное – 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность – от 48% утром до 79% к позднему вечеру.

В выходные погода также нестабильна. По ночам температура будет падать до 12-13 градусов тепла, а днем повышаться: в субботу до +20, а в воскресенье до +22 градусов. В субботу синоптики прогнозируют грозы и дожди, в воскресенье – небольшой дождь после полудня. Все это будет сопровождаться переменной облачностью и солнцем. Сильного ветра не ожидается – в среднем 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление будет расти – от 752 миллиметров ртутного столба в пятницу оно поднимается до 758 мм рт.столба к вечеру воскресенья.

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ИСТОЧНИК KP.RU